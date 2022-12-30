Матчи АПЛ будут начинаться с оваций в память о Пеле

В четверг стало известно о смерти Пеле. Легендарный бразильский футболист скончался на 83-м году жизни после борьбы с болезнью.

Пресс-служба Английской премьер-лиги сообщила, что матчи ближайшего тура, которые пройдут с 30 декабря по 1 января, будут начинаться с минуты оваций. Футболисты таким образом в память о Пеле отметят его вклад в футбол.

Отмечается, что футболисты и официальные лица будут носить траурные повязки на футболках.

Напомним, что Пеле трижды в своей карьере становился чемпионом мира в составе национальной сборной Бразилии – в 1958, 1962 и 1970 годах.