«Барселона» отчаянно пытается продлить контракт со своим воспитанником – с Алехандро Бальде, выступающим на позиции левого защитника. Впрочем, у талантливого 19-летнего футболиста есть и другой вариант продолжения карьеры. Как сообщает Fichajes, интерес к Бальде проявляет лондонский «Челси». Топ-клуб АПЛ следит за ситуацией игрока и надеется переманить его на «Стэмфорд Бридж».

Действующий контракт Алехандро Бальде с «Барселоной» рассчитан до средины 2024 года. Если брать сезон 2022/2023, то защитник провёл 20 матчей, в которых отдал три голевых паса. Эксперты портала transfermarkt оценивают Бальде в 15 миллионов евро.