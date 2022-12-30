Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Бензема может перейти в топ-клуб АПЛ слухи

30 Декабря 2022 • 15:05 Комментировать

Звёздный нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По данным El Nacional, интерес к 35-летнему французу проявляет лондонский «Арсенал», который сейчас лидирует в чемпионате Англии.

Источник отмечает, что на фоне участившихся травм Карима Бензема «Реал» рассматривает вариант с поиском другого нападающего. По этой причине опытный игрок пересматривает вопрос о продлении своего контракта (действующий истекает в конце сезона). «Арсенал» надеется воспользоваться этой ситуацией.

Отметим, что осенью Карим Бензема получил престижную награду – «Золотой мяч».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Карим Бензема трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.12.22 в 22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Брентфорд Брентфорд
1.77 3.85 4.60
Видео
30.12.22 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Лестер Лестер
1.39 5.40 7.40
Видео
31.12.22 в 15:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.90 3.60 1.98
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Декабря
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» усиленно ведёт переговоры по трансферу Фернандеса
14:49 · Англия. Премьер-лига
​Клопп – о Нуньесе: Левандовски тоже не забивал много моментов 1
12:40 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Наполи» – главная трансферная цель «МЮ» на лето
12:19 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» отказался от Макаллистера
11:53 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо хочет вернуться в «Наполи»
11:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Холанн: «Меня бесило, что я пропускаю чемпионат мира»
11:38 · Англия. Премьер-лига
Фернандес дал согласие на переход в «Челси»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Источник: «Манчестер Юнайтед» не делал предложений по Гакпо, клубу нужен нападающий
11:11 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» летом отказался продавать Диалло в Серию А
10:39 · Англия. Премьер-лига
Саттон дал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Лестер»
08:53 · Англия. Премьер-лига
Роджерс высказался о матче против «Ливерпуля»
08:24 · Англия. Премьер-лига
Болт высказался о смерти Пеле
07:26 · Англия. Премьер-лига
«Спасибо за всё и прощай»: Бекхэм отреагировал на смерть Пеле
07:12 · Англия. Премьер-лига
«Это очень печальный день для футбольного мира»: Каррагер высказался о смерти Пеле
06:20 · Англия. Премьер-лига
Магуайр выразил соболезнования в связи со смертью Пеле
Все новости
Рекомендуем