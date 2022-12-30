Звёздный нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По данным El Nacional, интерес к 35-летнему французу проявляет лондонский «Арсенал», который сейчас лидирует в чемпионате Англии.

Источник отмечает, что на фоне участившихся травм Карима Бензема «Реал» рассматривает вариант с поиском другого нападающего. По этой причине опытный игрок пересматривает вопрос о продлении своего контракта (действующий истекает в конце сезона). «Арсенал» надеется воспользоваться этой ситуацией.

Отметим, что осенью Карим Бензема получил престижную награду – «Золотой мяч».