​Клопп – о Нуньесе: Левандовски тоже не забивал много моментов

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжает поддерживать форварда Дарвина Нуньеса, упускающего много моментов. По словам немецкого тренера, в своё время Роберт Левандовски сталкивался с такой же проблемой.

«У Левандовски и Нуньеса много общего. Думаю, Леви рассказал бы вам ту же историю. У нас в своё время были ставки на 10 евро. Я говорил: «Если ты забьёшь 10 голов, я плачу тебе 10 евро, а если нет, то ты платишь мне». Мой карман был полон денег.

Думаю, все согласны с тем, что у Нуньеса очевидный потенциал. У меня была такая же ситуация с Левандовски. И не только с ним. Просто Леви – очевидное сравнение», - слова Клоппа приводит Goal.com.