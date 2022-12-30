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Болт высказался о смерти Пеле

30 Декабря 2022 • 08:24 Комментировать

Олимпийский чемпионом по легкой атлетике Усэйн Болт прокомментировал смерть бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле.

«Король Пеле, покойся с миром», - оставил сообщение ямайский спортсмен в своих социальных сетях.

Пеле, которого прозвали «Королем футбола», скончался в четверг, 29 декабря. Причиной смерти легендарного бразильского игрока стали осложнения, вызванные раком прямой кишки.

Напомним, что Пеле в составе сборной Бразилии трижды становился чемпионом мира. За национальную команду он провел 92 поединка и отметился 77 забитыми мячами. За свою карьеру он наколотил 1279 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Усэйн Болт
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