«Спасибо за всё и прощай»: Бекхэм отреагировал на смерть Пеле

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм в своих социальных сетях высказался по поводу смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

Бекхэм написал, что выражает свои соболезнования родным и близким легенде мирового футбола.

«Спасибо за всё и прощай. Покойся с миром, мой друг. Это была красивая игра», - добавил англичанин.

Напомним, что Пеле ушёл из жизни в 82 года после безуспешной борьбы с раком прямой кишки. Бразилец является обладателем уникального рекорда, ведь только он за всю историю футбола сумел трижды выиграть чемпионат мира.