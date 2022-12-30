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«Спасибо за всё и прощай»: Бекхэм отреагировал на смерть Пеле

30 Декабря 2022 • 07:26 Комментировать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм в своих социальных сетях высказался по поводу смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

Бекхэм написал, что выражает свои соболезнования родным и близким легенде мирового футбола.

«Спасибо за всё и прощай. Покойся с миром, мой друг. Это была красивая игра», - добавил англичанин.

Напомним, что Пеле ушёл из жизни в 82 года после безуспешной борьбы с раком прямой кишки. Бразилец является обладателем уникального рекорда, ведь только он за всю историю футбола сумел трижды выиграть чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Пеле
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