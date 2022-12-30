Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Это очень печальный день для футбольного мира»: Каррагер высказался о смерти Пеле

30 Декабря 2022 • 07:12 Комментировать

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер в своих социальных сетях высказался по поводу смерти легенды мирового футбола Пеле.

Каррагер написал, что это печальный день для всего футбольного мира, ведь умерла настоящая икона игры. Англичанин отметил, что никогда не забудет тот трепет, когда смотрел видеокассету с игрой Пеле.

«Покойся с миром, один из богов игры», - добавил Каррагер.

Напомним, что Пеле скончался в возрасте 82 лет. Бразилец является единственным футболистом в мире, который трижды становился чемпионом мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Пеле Джейми Каррагер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.12.22 в 22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Брентфорд Брентфорд
1.77 3.85 4.60
Видео
30.12.22 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Лестер Лестер
1.39 5.40 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Декабря
07:26 · Англия. Премьер-лига
«Спасибо за всё и прощай»: Бекхэм отреагировал на смерть Пеле
07:12 · Англия. Премьер-лига
«Это очень печальный день для футбольного мира»: Каррагер высказался о смерти Пеле
06:20 · Англия. Премьер-лига
Магуайр выразил соболезнования в связи со смертью Пеле
05:03 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Эвертона» уже требуют голову Лэмпарда
04:35 · Англия. Премьер-лига
Первый тренер Альвареса уверен - тот вскоре окажется в «Реале»
02:05 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о борьбе за топ-4 в АПЛ: «Похоже, два из четырёх мест уже забронированы»
01:05 · Англия. Премьер-лига
Фред лишил английского болельщика выигрыша в 1 миллион фунтов стерлингов
01:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» подпишет вундеркинда из Аргентины
29 Декабря
23:51 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Всё, что вы видите в исполнении любого другого игрока, Пеле сделал первым»
23:47 · Англия. Премьер-лига
Пресс-служба «Арсенала»: «Память о Пеле будет жить вечно»
23:35 · Англия. Премьер-лига
Каземиро – о смерти Пеле: «Ваше наследие вечно»
23:09 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес склоняется к переходу в «Челси», «Бенфика» убеждает его остаться
22:58 · Англия. Премьер-лига
Аморим высказался о возможном уходе Порро в один из топ-клубов АПЛ
22:48 · Англия. Премьер-лига
Фред: «Покойся с миром, Пеле, ты останешься величайшим спортсменом всех времён»
22:32 · Англия. Премьер-лига
Линекер – о Пеле: «Он и ушёл от нас, но у него всегда будет футбольное бессмертие»
Все новости
Рекомендуем