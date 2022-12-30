«Это очень печальный день для футбольного мира»: Каррагер высказался о смерти Пеле

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер в своих социальных сетях высказался по поводу смерти легенды мирового футбола Пеле.

Каррагер написал, что это печальный день для всего футбольного мира, ведь умерла настоящая икона игры. Англичанин отметил, что никогда не забудет тот трепет, когда смотрел видеокассету с игрой Пеле.

«Покойся с миром, один из богов игры», - добавил Каррагер.

Напомним, что Пеле скончался в возрасте 82 лет. Бразилец является единственным футболистом в мире, который трижды становился чемпионом мира.