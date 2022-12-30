Магуайр выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Защитник «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Гарри Магуайр в своих социальных сетях прокомментировал смерть именитого бразильского футболиста Пеле.

Магуайр написал, что Пеле был одним из величайших футболистов в истории. Защитник «красных дьяволов» отметил, что бразилец был примером для подражания не только на футбольном поле, но и за его пределами.

«Покойся с миром, Пеле. Победитель трёх чемпионатов мира — это же просто невероятно», - добавил Магуайр.

Напомним, что Пеле ушёл из жизни в возрасте 82 лет. Бразилец вместе со своей национальной командой побеждал на мундиалях в 1958, 1962 и 1970 годах.