Первый тренер Альвареса уверен - тот вскоре окажется в «Реале»

Аргентинский форвард Хулиан Альварес только-только начал свои выступления в «Манчестер Сити», но его первый тренер, Рафаэль Варгас, уверен в том, что в скором времени один из главных героев чемпионата мира в Катаре окажется в мадридском «Реале». Оказывается, как поведал Варгас, еще в 11 лет, то есть как раз тогда, когда Хулиан носился за автографом Месси, игрок попал на радар мадридского «Реала» и даже прошел предварительный просмотр в системе клуба. Но, что называется, «не зацепил».

- Думаю, что скоро он может одеть футболку «Реала», - заявил Варгас в интервью журналисту Себастьяну Сруру в ходе эфира Radio Continental.