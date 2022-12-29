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Пресс-служба «Арсенала»: «Память о Пеле будет жить вечно»

29 Декабря 2022 • 23:47 Комментировать
Брайтон
...
Арсенал
1 3.50 X 3.55 2 2.07
31.12 20:30

Пресс-служба лондонского «Арсенала» выступила с обращением после ухода из жизни прославленного бразильского экс-футболиста Пеле.

«Мы искренне опечалены известиями о кончине Пеле.

Мы, как клуб, имели честь принимать Пеле на «Хайбери» в 1981 году – память, которую мы всегда будем хранить.

Присоединяемся ко всему футбольному сообществу в словах поддержки родственникам и близким Пеле», – сообщается в официальном обращении «Арсенала».

О смерти Пеле стало известно вечером 29 декабря. «Королю футбола» было 82 года.

Путь Пеле в профессиональном футболе начался в 1956 году, а завершился 21 год спустя.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Арсенал Лондон
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БРАЙТОН АРСЕНАЛ
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