Каземиро – о смерти Пеле: «Ваше наследие вечно»

Полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Каземиро отреагировал на смерть своего знаменитого соотечественника – трёхкратного чемпиона мира Пеле.

«Спасибо за славу, которую вы подарили Бразилии и футболу. Ваше наследие вечно. Покойся с миром, король Пеле», - написал Каземиро в соцсети.

Пеле не стало 29 декабря, легендарный бразильский форвард боролся с раком кишечника более года. В ноябре начали появляться тревожные новости, что Пеле перестала помогать химиотерапия и врачи лишь пытаются облегчить его страдания.

Единственному трёхкратному обладателю Кубка мира на момент смерти было 82 года.