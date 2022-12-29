Джака: «С «Арсеналом» происходит нечто особенное»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака высказался о положении дел в команде.

«Канониры» уверенно возглавляют турнирную таблицу Английской премьер-лиги с 13 победами в 15 матчах, что едва ли возможно было предсказать перед стартом кампании.

«Мы находимся на верном пути, и я очень рад происходящему. С «Арсеналом» сейчас происходит нечто особенное. Я чувствую себя очень уверенно и непринуждённо, выступая за команду. Я готов биться, несмотря на разочарование, испытанное после ЧМ-2022 в Катаре», – цитирует Fotmob 30-летнего опорного хавбека.

31 декабря команда Микеля Артеты сыграет против «Брайтона».