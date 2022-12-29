​Зинченко: «Может, стану вратарём»

Футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о позициях, на которых он выступал по ходу карьеры.

«Я был нападающим, когда начинал. Затем я был левым вингером, позже – полузащитником. Теперь я левый защитник. Может быть, я закончу центральным защитником или вратарём», - высказался Зинченко, чьи слова приводит пресс-служба «Арсенала».

Играть на позиции левого защитника Александр Зинченко стал в «Манчестер Сити», куда он перебрался из «Уфы». Если говорить о периоде в российском клубе, то украинец играл преимущественно на позиции центрального или атакующего полузащитника.