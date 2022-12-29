​Зинченко: «Месси хорош, но для меня лучшим был Роналдиньо»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, кто был кумиром его детства.

«У всех были свои кумиры. Моим кумиром был Роналдиньо. Для себя я бы сказал, что это величайший футболист всех времён. Нет никаких сомнений в том, насколько хорош Лионель Месси. У каждого свои вкусы и предпочтения. Для меня лучшим был Роналдиньо», - слова Зинченко приводятся на официальном сайте «Арсенала».

Напомним, что Александр Зинченко выступает за «Арсенал» с лета после трансфера из «Манчестер Сити». В 10 матчах за лондонский клуб 26-летний футболист отметился одним результативным пасом.