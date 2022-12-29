Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло входит в сферу интересов ряда европейских клубов. В число этих клубов входит и английский «Ньюкасл». Как сообщает Radio Radio, «сороки» уже связались с римским клубом, чтобы узнать о доступности Дзаньоло.

Ожидается, что в ближайшее время директор «Ромы» Тьягу Пинту обсудит с главным тренером команды Жозе Моуринью, стоит ли продавать Николо Дзаньоло ради получения денег, которые можно потратить на других игроков.

Николо Дзаньоло 23 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника римского клуба в 30 миллионов евро.