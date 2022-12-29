​Оуэн: Рэшфорд не сможет заменить Роналду

Бывший игрок сборной Англии Майкл Оуэн не считает, что Маркус Рэшфорд сможет заменить в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Слышал, что тен Хаг сказал о способности Рэшфорда забить 20 голов за сезон. Ну, у них было 20 голов прямо под носом, но, к сожалению, он [Роналду] большую часть времени сидел в запасе. Рэшфорд вносит большой вклад, но он не может быть главным бомбардиром. Он не будет забивать так много голов, как Руни, ван Перси и другие великие нападающие. Рэшфорд приносит пользу, но он не будет главной звездой атаки», - сказал Оуэн Amazon Prime.

Напомним, что Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре.