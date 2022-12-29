​«Манчестер Сити» может вернуть испанского защитника

«Манчестер Сити» может вернуть в свои ряды защитника Педро Порро. О том, что «горожане» рассматривают такую возможность, рассказывает на своих страницах португальское издание A Bola.

Отмечается, что «Спортинг» будет готов отпустить Педро Порро, если «Манчестер Сити» предложит 20 миллионов евро.

Педро Порро был игроком «Манчестер Сити» в 2019-2022 годах, но он исключительно ездил по арендам. Летом уходящего года «Спортинг» выкупил защитника у «горожан» за 8,5 миллиона евро.

Педро Порро 23 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают испанца в 25 миллионов евро.