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Полузащитник «Сассуоло» Фраттези заинтересовал клубы АПЛ

29 Декабря 2022 • 19:22 Комментировать

В «Сассуоло» подтвердили интерес к полузащитнику «чёрно-зелёных» Давиде Фраттези со стороны клубов АПЛ. Информацией со ссылкой на Sky Sports делится инсайдер Фабрицио Романо.

Давиде Фраттези – один из лучших центральных полузащитников итальянской Серии А прямо сейчас, у него в активе четыре забитых мяча в 14 матчах. Стоимость 23-летнего игрока, по версии Transfermarkt – 22 млн евро. В чемпионате Италии «Сассуоло» идёт на 15-й строчке, у клуба 16 набранных очков.

Ранее сообщалось, что Фраттези близок к переезду в Рим и его агент проводит переговоры с «Ромой», куда он мог перейти ещё летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Фабрицио Романо Давиде Фраттези Трансферы футбола - зима 2023
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