​Стало известно, при каком условии «Милан» будет обязан выкупить Бакайоко

В конце лета 2021 года Тьемуэ Бакайоко вернулся в «Милан» - итальянский клуб арендовал француза у «Челси» на два сезона с обязательством выкупа при определённых условиях. Журналистам La Gazzetta dello Sport удалось узнать подробности соглашения между клубами. Так, «Милан» будет обязан выкупить Бакайоко за 15 миллионов евро, если он проведёт не менее 45 минут в 15 официальных матчах сезона 2022/2023.

Отметим, что в нынешнем сезоне Тьемуэ Бакайоко ещё ни разу не появлялся на футбольном поле.

Тьемуэ Бакайоко 28 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают француза в 4 миллиона евро.