​Журналист назвал трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн высказался на тему трансферной цели «Манчестер Юнайтед» на зиму.

«Я не думаю, что у «Манчестер Юнайтед» есть много денег на трансферную зиму. Не хочу разочаровывать фанатов, но, скорее всего, это будет аренда. «МЮ» сосредоточен на подписании центрального нападающего.

«МЮ» следит за Жоау Фелишем, если удастся заключить сделку по его аренде. Единственное имя, которое я сейчас слышу, - это Жоау Фелиш. Опять же, всё зависит от того, можно ли будет договориться об аренде», - сказал журналист NBC.

Ранее сообщалось, что Жоау Фелиш хочет уйти из «Атлетико».