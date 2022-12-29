​Коутиньо сделал заявление на фоне слухов

В последние недели в прессе появлялось немало информации о будущем атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо. Сообщалось, что 30-летний бразилец хочет покинуть «Астон Виллу» и вернуться на родину.

На фоне этих слухов Филиппе Коутиньо решил сделать заявление посредством социальных сетей.

«Появляется некоторая ложь, и я здесь, чтобы прояснить. Никогда не было ни одного разговора, в котором я бы просил об уходе из клуба. Я счастлив здесь, как и моя семья», - написал Коутиньо.

За «Астон Виллу» Филиппе Коутиньо провёл 33 матча. В них бразилец забил пять голов и отдал три голевых паса на партнёров.