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​Коутиньо сделал заявление на фоне слухов

29 Декабря 2022 • 18:30 Комментировать

В последние недели в прессе появлялось немало информации о будущем атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо. Сообщалось, что 30-летний бразилец хочет покинуть «Астон Виллу» и вернуться на родину.

На фоне этих слухов Филиппе Коутиньо решил сделать заявление посредством социальных сетей.

«Появляется некоторая ложь, и я здесь, чтобы прояснить. Никогда не было ни одного разговора, в котором я бы просил об уходе из клуба. Я счастлив здесь, как и моя семья», - написал Коутиньо.

За «Астон Виллу» Филиппе Коутиньо провёл 33 матча. В них бразилец забил пять голов и отдал три голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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