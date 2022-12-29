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Клопп высказался о трансферных планах «Ливерпуля»

29 Декабря 2022 • 18:26 Комментировать (1)

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в ходе пресс-конференции получил вопрос о трансферных планах клуба.

«Мы ведём обсуждения насчёт трансферов. Мы знаем, что хотим сделать [на трансферном рынке]. Посмотрим, получится ли.

Повлияет ли трансфер Гакпо на решение Фирмино о новом контракте? Вам нужно спросить об этом Бобби», - высказался Клопп.

Ближайший матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт в пятницу, 30 декабря. Команда Юргена Клоппа будет принимать «Лестер».

На текущий момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Комментарии (1)
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Riverine honor
29 Декабря 2022 в 18:41
Бобби: ищет новый вызов из серии а.
Клопп: учитывая драгоценное мнение фирмино, мы решили продлить контракт до лета 2024. Также хочу порадовать вас с продлением контракта с Милнером до того же срока. На этом зимнее трансферное окно Ливерпуля закрывается, всем удачи
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