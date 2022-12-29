Клопп высказался о трансферных планах «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в ходе пресс-конференции получил вопрос о трансферных планах клуба.

«Мы ведём обсуждения насчёт трансферов. Мы знаем, что хотим сделать [на трансферном рынке]. Посмотрим, получится ли.

Повлияет ли трансфер Гакпо на решение Фирмино о новом контракте? Вам нужно спросить об этом Бобби», - высказался Клопп.

Ближайший матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт в пятницу, 30 декабря. Команда Юргена Клоппа будет принимать «Лестер».

На текущий момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.