«Арсенал» ищет нападающего после травмы, которую на чемпионате мира получил Габриэль Жезус. На радаре лондонского гранда оказался португалец Жоау Фелиш, который хочет покинуть «Атлетико», где за три с лишним года ему не удалось оправдать ожиданий.

Как сообщает Daily Mail, «Арсенал» в настоящий момент изучает возможность аренды Жоау Фелиша. По данным источника, «канониры» готовы потратить 8 миллионов фунтов (около 9 млн евро) на аренду Фелиша. Лондонцы готовы платить 23-летнему португальцу 250 тысяч фунтов (примерно 280 тысяч евро) в неделю.

Отметим, что «Арсенал» на текущий момент является лидером Английской премьер-лиги.