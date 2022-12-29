​Отец Макаллистера высказался насчёт слухов о «Ювентусе»

Хорошо выступивший на чемпионате мира полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер находится на радаре нескольких европейских грандов, в частности на радаре «Ювентуса». Комментарий на счёт будущего игрока дал его отец и агент – Карлос Макаллистер.

«Ювентус» - отличный клуб, один из самых престижных в мире. Могу лишь сказать, что вместе с «Брайтоном» мы проанализируем поступающие предложения, после чего решим, что будет с будущим Алексиса», - сказал Карлос TuttoMercatoWeb.

«Алексис счастлив в Англии и благодарен «Брайтону» за возможность поиграть в Европе. Но мы не называем цену и не говорим, кто с нами связывался. Мы не хотим распространять информацию, которая может навредить переговорам, если они будут», - добавил отец игрока.