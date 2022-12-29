​«Челси» нацелился на топ-защитника «Милана»

Тео Эрнандес начинал чемпионат мира как запасной игрок сборной Франции, но серьёзная травма его брата – Люки Эрнандеса – уже в первом матче изменила ситуацию. Тео вышел на замену и стал основным футболистом «трёхцветных». В итоге Эрнандес провёл отличный чемпионат мира.

Как сообщает Inter Live, интерес к Тео Эрнандесу проявляет «Челси». Тем не менее, лондонскому гранду будет тяжело заполучить 25-летнего француза. Действующий контракт Эрнандеса с «Миланом» рассчитан до средины 2026 года.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Тео Эрнандеса в 60 миллионов евро.