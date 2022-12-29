Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» нацелился на топ-защитника «Милана»

29 Декабря 2022 • 16:15 Комментировать

Тео Эрнандес начинал чемпионат мира как запасной игрок сборной Франции, но серьёзная травма его брата – Люки Эрнандеса – уже в первом матче изменила ситуацию. Тео вышел на замену и стал основным футболистом «трёхцветных». В итоге Эрнандес провёл отличный чемпионат мира.

Как сообщает Inter Live, интерес к Тео Эрнандесу проявляет «Челси». Тем не менее, лондонскому гранду будет тяжело заполучить 25-летнего француза. Действующий контракт Эрнандеса с «Миланом» рассчитан до средины 2026 года.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Тео Эрнандеса в 60 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Тео Эрнандес Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
16:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Конечно, я хочу, чтобы Фирмино остался»
16:52 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» готов заплатить 9 млн евро за аренду Фелиша слухи
16:49 · Англия. Премьер-лига
Клопп не исключил, что Гакпо может дебютировать за «Ливерпуль» в матче против «Брентфорда»
16:47 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиоле пришлось извиняться перед тренерами «Лидса» из-за бутылки 1
16:43 · Англия. Премьер-лига
Эмболо: «Зоммер способен заиграть в любом топ-клубе»
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Отец Макаллистера высказался насчёт слухов о «Ювентусе»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Клеман объяснил, почему Бадьяшиль был на скамейке «Монако» во вчерашнем матче против «Осера»
16:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» – «Лестер»: прогноз Карена Адамяна на матч АПЛ 30 декабря
16:24 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Рэшфорд играет очень уверенно»
16:18 · Англия. Премьер-лига
Линделоф: «Лисандро Мартинес очень быстро адаптировался к Премьер-лиге»
16:15 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» нацелился на топ-защитника «Милана»
16:07 · Англия. Премьер-лига
​Фирмино настроен вернуться в состав сборной Бразилии
15:41 · Англия. Премьер-лига
Холанн рассказал, почему не праздновал голы в матче с «Лидсом»
15:36 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов выложить за Гюсто 35 миллионов евро
15:29 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер не против перебраться в «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем