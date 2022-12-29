​Фирмино настроен вернуться в состав сборной Бразилии

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино не ездил на чемпионат мира, поскольку не попал в заявку сборной Бразилии. 31-летний футболист дал комментарий на этот счёт.

«Конечно, меня расстроил тот факт, что меня не вызвали на чемпионат мира. Но, как я уже говорил, таковы божьи планы, и я им следую. То, что я не поехал на чемпионат мира, мотивирует меня всё больше и больше. Буду усердно работать, чтобы вернуться в состав «селесао», - сказал Фирмино talkSPORT.

В сезоне 2022/2023 Роберто Фирмино провёл 21 матч. В них бразильский форвард записал на свой счёт 9 голов и 4 результативных паса на партнёров.