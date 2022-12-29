Макаллистер не против перебраться в «Ювентус»

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер был бы не против пополнить ряды туринского «Ювентуса», если верить изданию Football Italia. По информации источника, «старая синьора» всерьёз заинтересована в приобретении 24-летнего хавбека.

Ещё неизвестно, в какое трансферное окно «Ювентус» хочет заполучить Макаллистера. Подписать аргентинца зимой будет крайне сложно, ведь «Брайтон» не хочет терять одного из своих лидеров посреди сезона и наверняка попросит астрономическую сумму. В силу того, что у «Ювентуса» сейчас финансовые проблемы, вряд ли «старая синьора» сможет позволить себе оформить сделку в январе.

Макаллистер также интересен лондонскому «Челси», где работает его бывший тренер Грэм Поттер.