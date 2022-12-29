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Макаллистер не против перебраться в «Ювентус»

29 Декабря 2022 • 15:29 Комментировать
Брайтон
...
Арсенал
1 3.45 X 3.55 2 2.08
31.12 20:30

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер был бы не против пополнить ряды туринского «Ювентуса», если верить изданию Football Italia. По информации источника, «старая синьора» всерьёз заинтересована в приобретении 24-летнего хавбека.

Ещё неизвестно, в какое трансферное окно «Ювентус» хочет заполучить Макаллистера. Подписать аргентинца зимой будет крайне сложно, ведь «Брайтон» не хочет терять одного из своих лидеров посреди сезона и наверняка попросит астрономическую сумму. В силу того, что у «Ювентуса» сейчас финансовые проблемы, вряд ли «старая синьора» сможет позволить себе оформить сделку в январе.

Макаллистер также интересен лондонскому «Челси», где работает его бывший тренер Грэм Поттер.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Брайтон Трансферы футбола - зима 2023 Алексис Макаллистер
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