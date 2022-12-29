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Клопп прокомментировал переход Гакпо в «Ливерпуль»

29 Декабря 2022 • 04:56 Комментировать

Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу перехода нидерландского форварда Коди Гакпо в мерсисайдский клуб.

Клопп сказал, что его очень впечатлило то, как «Ливерпуль» отработал этот трансфер. Специалист отметил, что Гакпо ещё очень молод, так что у него впереди огромное и светлое будущее.

«В атаке он действует очень разносторонне. Мы все знаем, что он не только умный футболист, но ещё и очень умный человек. Все рады, что теперь он является частью нашей команды», - добавил Клопп.

Напомним, что 23-летний Коди Гакпо официально перебрался из «ПСВ» в «Ливерпуль».

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