«Манчестер Сити» сделал предложение нападающему «Милана»

«Манчестер Сити» ведет переговорный процесс по трансферу португальского нападающего Рафаэла Леау, выступающего в чемпионате Италии за «Милан».

Как стало известно журналистам Football-Italia, представители английского гранда встретились с агентом футболиста и сделали предложение. «Горожане» готовы подписать с Леау долгосрочный контракт. В «Сити» он может зарабатывать 12 миллионов евро за сезон, это в два раза больше, чем в «Милане».

Срок действующего контракта Рафаэла с «россонери» рассчитан до середины 2024 года. Миланский клуб оценивает игрока в 100 миллионов евро.

В этом сезоне Леау забил семь голов и отдал шесть ассистов в 20 матчах за «Милан».