Хаманн: «Трансфер Беллингема - большой риск»

Бывший футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн высказался о потенциальном трансфере полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«По этому игроку нужно проявить осторожность. Конечно, он очень талантлив, что доказал на мундиале в Катаре, однако если за него затребуют около 150 миллионов, то это очень рискованный трансфер. Джуду сначала нужно окончательно определиться с позицией на поле. Но, повторюсь, платить 150 миллионов за 19-летнего игрока – огромный риск», - передает слова Дитмара Talksport.

В текущем сезоне Бундеслиги Беллингем провел 15 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.