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Хаманн: «Трансфер Беллингема - большой риск»

28 Декабря 2022 • 23:27 Комментировать

Бывший футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн высказался о потенциальном трансфере полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«По этому игроку нужно проявить осторожность. Конечно, он очень талантлив, что доказал на мундиале в Катаре, однако если за него затребуют около 150 миллионов, то это очень рискованный трансфер. Джуду сначала нужно окончательно определиться с позицией на поле. Но, повторюсь, платить 150 миллионов за 19-летнего игрока – огромный риск», - передает слова Дитмара Talksport.

В текущем сезоне Бундеслиги Беллингем провел 15 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Дитмар Хаманн Джуд Беллингем
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