Гакпо может дебютировать за «Ливерпуль» 2 января

Стала известна дата возможного дебюта Коди Гакпо за «Ливерпуль» - это 2 января 2023 года, когда ливерпульцы отправятся в гости к «Брентфорду», пишет Sky Sports. По информации источника, дебют возможен в случае успешного прохождения медосмотра, на который Гакпо сегодня прибыл в Англию.

Напомним, официально о переходе Гакпо в «Ливерпуль» сообщили в ПСВ позавчера. 23-летний полузащитник станет игроком «красных» после открытия зимнего трансферного окна – с 1 января.

За свою прошлую команду молодой нидерландец забил аж 13 мячей и сделал 17 голевых передач во всех турнирах в текущем сезоне. Также Гакпо отметился и на мундиале в Катаре, где забил трижды в ворота соперников сборной Нидерландов.