​«Челси» может продать Жоржиньо ради Энцо Фернандеса

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес стал одним из открытий чемпионата мира – 2022. Аргентинца признали лучшим молодым игроком турнира в Катаре, и теперь на трансферном рынке за него разгорается серьёзная борьба.

Одним из клубов, проявляющих интерес к Энцо Фернандесу, является «Челси». Лондонцам придётся заплатить за аргентинца 120 миллионов евро – именно такая сумма выкупа прописана в контракте 21-летнего хавбека.

Как сообщает Goal, в рамках финансирования трансфера Энцо Фернандеса, «Челси» готов продать в январе Жоржиньо. При этом много на продаже итальянца лондонцы не заработают, ведь его контракт истекает уже летом.