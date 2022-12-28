​«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Наполи»

Защитник «Наполи» Мин-Чжэ Ким входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». По данным Get Italian Football News, «красные дьяволы» могут подписать 26-летнего корейца в летнее трансферное окно.

В то же время «Наполи» надеется на сохранение Мин-Чжэ Кима в своих рядах. В стане лидера Серии А хотят подписать с корейцем новый контракт, чтобы убрать или повысить прописанную опцию выкупа. В настоящий момент выкупить Кима можно за 50 миллионов евро.

За «Наполи» Мин-Чжэ Ким выступает с лета уходящего года после трансфера из «Фенербахче». Портал transfermarkt оценивает центрального защитника сборной Южной Кореи в 35 миллионов евро.