​«Челси» назвал сроки отсутствия Риса Джеймса

«Челси» выпустил пресс-релиз о состоянии защитника Риса Джеймса. 23-летний футболист, напомним, травмировался во вторничном матче «пенсионеров» против «Борнмута» в чемпионате Англии.

Рис Джеймс в среду прошёл обследование, которое подтвердило травму колена. Защитник пропустит до одного месяца.

Можно говорить о том, что информация из прессы о том, что Рис Джеймс пропустит примерно три-четыре недели, подтвердилась.

«Челси» обыграл «Борнмут» на своём поле со счётом 2:0. На текущий момент команда Грэма Поттера занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.