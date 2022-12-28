​«Арсенал» пока не сделал предложения по трансферу Милинковича-Савича

«Арсенал» на текущий момент не сделал предложения по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича – ни «Лацио», ни самому футболисту. Об этом пишет Sport Witness со ссылкой на Corriere dello Sport.

При этом лондонский гранд сохраняет интерес к Сергею Милинковичу-Савичу. Если «канониры» не подпишут 27-летнего серба зимой, то они могут постараться осуществить сделку летом.

Действующий контракт связывает Сергея Милинковича-Савича с «Лацио» до конца сезона 2023/2024. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают сербского полузащитника в 60 миллионов евро.