После ухода Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» ищет футболиста на позицию нападающего. При этом в прессе появлялась информация о том, что «красные дьяволы» в январе рассчитывают арендовать, а не покупать игрока в линию атаки.

Как сообщает ESPN, «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с арендой Альваро Мораты. Испанский топ-нападающий в настоящий момент выступает за «Атлетико».

Альваро Морате 30 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают нападающего в 25 миллионов евро.

В ноябре-декабре Альваро Мората выступал за сборную Испании на чемпионате мира. Там Мората забил три гола в четырёх матчах.