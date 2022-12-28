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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Названы сроки восстановления Риса Джеймса

28 Декабря 2022 • 17:57 Комментировать

Защитник «Челси Рис Джеймс снова угодил в лазарет по итогам вторничного матча Английской премьер-лиги против «Борнмута». Как сообщает The Athletic, травма 23-летнего футболиста оказалась не такой серьёзной, как показалось сначала. По данным источника, Джеймс сможет вернуться в строй через три-четыре недели.

В сезоне 2022/2023 Рис Джеймс провёл за «Челси» 12 матчей. В них защитник забил два гола и отдал два результативных паса на партнёров.

Напомним, что «Челси» во вторник обыграл «Борнмут» со счётом 2:0 в матч 17-го тура чемпионата Англии. Теперь команда Грэма Поттера будет готовиться к игре против «Ноттингем Форест», которая пройдёт 1 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
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