​Бетинью отреагировал на ошибочное включение в заявку «Манчестер Юнайтед»

Футболист португальского клуба «Эшпинью» Бетинью по ошибке был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» на сезон. «Красные дьяволы» не подписывали 29-летнего форварда – просто на сайте Английской премьер-лиги произошла техническая ошибка. Сам Бетинью отреагировал на случившееся.

«Я узнал об этом, когда друзья стали присылать мне сообщения. Мне позвонило больше людей, чем в день рождения», - сказал Бетинью Jornal de Notícias.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» как раз находится в поисках нападающего, который заменит Криштиану Роналду. Впрочем, на скромного Бетинью на «Олд Траффорд» вряд ли рассчитывают.