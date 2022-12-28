​Кулушевски – о «Ювентусе»: «Думал, что нахожусь не в том месте»

Вингер Деян Кулушевски высказался о проблемах, с которыми он сталкивался в «Ювентусе».

«По ходу второго сезона в «Ювентусе» я начал думать, что, может быть, я не так хорош, как мне казалось. Поэтому я стал сомневаться во всех своих решениях на футбольном поле. В то время я думал, что нахожусь не в том месте. Я был счастлив уйти», - слова Кулушевски приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

В настоящий момент Деян Кулушевски выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды. В сезоне 2022/2023 швед провёл 13 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач на партнёров.