​Стало известно, почему «МЮ» отказался от Гакпо

Форвард Коди Гакпо переходит из ПСВ в «Ливерпуль» - о сделке уже было объявлено официально. При этом нидерландца в последние недели слухи активно связывали с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях журналист Лори Уитуэлл, «красные дьяволы» отказались от Гакпо из-за финансовых проблем. Манкунианцам нужен нападающий, однако в январе они готовы лишь арендовать футболистов.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг говорил о необходимости подписания нападающего после ухода звёздного Криштиану Роналду. Контракт с 37-летним португальцем был расторгнут в конце осени.