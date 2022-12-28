Шмурнов: «Роналду слабее Месси на два порядка»

Известный спортивный комментатор Александр Шмурнов поделился мнением о том, кто лучше: аргентинец Лионель Месси или португалец Криштиану Роналду.

«Роналду как футболист слабее Месси. Этот атлет забивает больше голов, выше прыгает - действительно хороший атлет. Но для меня очевидно: Роналду ниже Месси на два порядка», - передает слова комментатора Sports.ru.

На счету Роналду пять «Золотых мячей». В свою очередь Месси имеет в своей копилке семь аналогичных наград.

Лионель вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира – 2022, который недавно завершился в Катаре. 35-летний форвард был признан лучшим игроком мундиаля. В активе Месси семь забитых мячей и три голевые передачи.