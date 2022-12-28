Гвардиола раскрыл трансферные планы «Манчестер Сити»

Испанский футбольный тренер Хосеп Гвардиола рассказал о том, будет ли «Манчестер Сити» подписывать новых футболистов в январское трансферное окно.

«Не вижу позицию, которую нам нужно усиливать. Думаю, «Манчестер Сити» закончит этот сезон в таком составе. Хотя не буду загадывать… Но после моего возвращения мы не обсуждали ни одного игрока», - передает слова главного тренера «горожан» пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы, имея матч в запасе, отстают от лидирующего «Арсенала» на восемь баллов.