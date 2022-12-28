Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола раскрыл трансферные планы «Манчестер Сити»

28 Декабря 2022 • 11:08 Комментировать

Испанский футбольный тренер Хосеп Гвардиола рассказал о том, будет ли «Манчестер Сити» подписывать новых футболистов в январское трансферное окно.

«Не вижу позицию, которую нам нужно усиливать. Думаю, «Манчестер Сити» закончит этот сезон в таком составе. Хотя не буду загадывать… Но после моего возвращения мы не обсуждали ни одного игрока», - передает слова главного тренера «горожан» пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы, имея матч в запасе, отстают от лидирующего «Арсенала» на восемь баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.12.22 в 23:00
Лидс Лидс
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.00 6.00 1.31
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Декабря
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Реал» опережает «Ливерпуль» в борьбе за Беллингема
11:08 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола раскрыл трансферные планы «Манчестер Сити»
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил почти 130 млн евро за чемпиона мира
10:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «В январе «Манчестер Сити» ждёт очень тяжёлый график»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Канте готов покинуть «Челси» в конце сезона
10:41 · Англия. Премьер-лига
Марш хочет видеть в «Лидсе» ещё одного игрока из «Ред Булл Зальцбурга»
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Челси»
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал первый зимний трансфер
09:59 · Англия. Премьер-лига
Гакпо прибыл в «Ливерпуль» для прохождения медосмотра
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Шахтёр» не продал Мудрика в «Арсенал» за 65 миллионов евро
09:45 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Реал»
09:38 · Англия. Премьер-лига
Оуэн рассказал, как нужно было использовать Роналду в «Манчестер Юнайтед»
08:13 · Англия. Премьер-лига
Варан опубликовал пост после победы «Манчестер Юнайтед»
06:18 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» поделился ожиданиями от матча АПЛ между «Лидсом» и «Манчестер Сити»
06:00 · Англия. Премьер-лига
Фофана поддержал Джеймса, который снова получил травму
Все новости
Рекомендуем