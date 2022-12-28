«Челси» предложил почти 130 млн евро за чемпиона мира

Новоиспеченный чемпион мира в составе сборной Аргентины Энцо Фернандес является приоритетной трансферной целью лондонского «Челси». Согласно данным Record, боссы «пенсионеров» готовы выложить солидную сумму, чтобы заполучить 21-летнего игрока.

Сообщается, что лондонский клуб предложил за южноамериканца почти 130 миллионов евро. Лондонцы хотят таким образом опередить конкурентов и подписать Фернандеса уже в январе.

Стоит отметить, что клаузула Энцо составляет 120 миллионов. На игрока также претендует «Ливерпуль».

В этом сезоне аргентинец провел 24 поединка за лиссабонскую «Бенфику», забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.