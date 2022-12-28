«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Челси»

Защитник сборной Нидерландов и миланского «Интера» Дензел Дюмфрис может сменить клубную прописку в январское трансферное окно, об этом рапортует портал Goal.com.

Как сообщает источник, главными претендентами на нидерландца считаются два представителя Английской премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и лондонском «Челси». «Пенсионеры» рассматривают Дюмфриса в качестве замены травмированному Рису Джеймсу.

26-летний латераль выступает за «нерадзурри» с августа 2021 года. Его действующее соглашение с миланским клубом рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость игрока – 28 миллионов евро.