«Челси» согласовал первый зимний трансфер

Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, лондонский «Челси» близок к первому зимнему трансферу. Ряды английского гранда пополнит бразильский защитник Андре Сантос, выступающий у себя на родине за клуб «Васка да Гама».

По сведениям журналиста, трансфер 18-летнего исполнителя обойдется «пенсионерам» в 12,5 миллиона евро. С учетом различных бонусов сумма сделки может увеличиться до 20 миллионов.

Сантос является воспитанником «Васко да Гамы». В нынешнем сезоне он принял участие в 42 поединках и отметился 11 забитыми мячами. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в пять миллионов евро.