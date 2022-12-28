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Гакпо прибыл в «Ливерпуль» для прохождения медосмотра

28 Декабря 2022 • 09:59 Комментировать

Нидерландский форвард Коди Гакпо прибыл на Туманный Альбион. 23-летний форвард в ближайшее время пройдет медицинский осмотр и заключит долгосрочный трудовой договор с «Ливерпулем».

Как информирует Goal.com, сегодня, 28 декабря, игрок пройдет основную часть осмотра. Официально сделка по его переходу будет оформлена в начале января, как откроется трансферное окно.

Ранее сообщалось, что трансфер Гакпо обойдется мерсисайдцам в 42 миллиона евро. Его предыдущим клубом был ПСВ.

В этом сезоне Коди провел 24 матча за команду из Эйндховена, забил 13 мячей и сделал 17 голевых передач.

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Ливерпуль Коди Гакпо Трансферы футбола - зима 2023
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