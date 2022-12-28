«Шахтёр» не продал Мудрика в «Арсенал» за 65 миллионов евро

Лондонский «Арсенал» сделал предложение «Шахтёру» по трансферу полузащитника Михаила Мудрика. Как информирует ESPN, «канониры» были готовы заплатить за 21-летнего украинского игрока 65 миллионов евро, однако «горняки» ответили отказом.

Руководство украинского клуба продолжает требовать за свою главную звезду 100 миллионов. «Арсенал» пока не готов сделать такое солидное предложение.

Михаил играет за «Шахтёр» с 2017 года. В нынешнем сезоне Украинской премьер-лиги полузащитник принял участие в 18 встречах, отметившись десятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Transfermarkt оценивает Мудрика в 40 миллионов евро.