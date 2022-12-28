Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Реал»

18-летний аргентинский нападающий Алехандро Гарначо, который выступает в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», может сменить Туманный Альбион на испанский чемпионат.

Согласно сведениям Tyc Sports, в услугах южноамериканского футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб внимательно следит за ситуацией с контрактом игрока. Срок действующего трудового соглашения Алехандро с «красными дьяволами» истекает летом следующего года.

В текущем сезоне Гарначо принял участие в восьми поединках за манкунианцев, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.