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Оуэн рассказал, как нужно было использовать Роналду в «Манчестер Юнайтед»

28 Декабря 2022 • 09:38 Комментировать

Бывший форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о разрыве сотрудничества между «Манчестер Юнайтед» и португальским бомбардиром Криштиану Роналду.

«Учитывая все ситуацию, можно было выпускать Криштиану через матч. Думаю, тогда бы команда решила проблему с голами. Нужно либо выпускать Роналду и не менять его, либо вообще не выпускать. Но второй вариант не подходит, ведь КриРо – не игрок ротации», - передает слова Оуэна Manchester Evening News.

Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в конце ноября. Ожидается, что 37-летний португалец продолжит карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн
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