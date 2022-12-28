Оуэн рассказал, как нужно было использовать Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о разрыве сотрудничества между «Манчестер Юнайтед» и португальским бомбардиром Криштиану Роналду.

«Учитывая все ситуацию, можно было выпускать Криштиану через матч. Думаю, тогда бы команда решила проблему с голами. Нужно либо выпускать Роналду и не менять его, либо вообще не выпускать. Но второй вариант не подходит, ведь КриРо – не игрок ротации», - передает слова Оуэна Manchester Evening News.

Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в конце ноября. Ожидается, что 37-летний португалец продолжит карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.