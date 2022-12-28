Варан опубликовал пост после победы «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан опубликовал в социальных сетях пост после поединка Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». «Красные дьяволы» на своем поле отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.

«Мы вернулись к делу. «Олд Траффорд», приятно на тебя вернуться», - говорится в публикации французского игрока.

После 15 проведенных поединков подопечные Эрика тен Хага набрали 29 баллов и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» отстает от лидирующего лондонского «Арсенала» на 11 пунктов.