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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варан опубликовал пост после победы «Манчестер Юнайтед»

28 Декабря 2022 • 08:13 Комментировать

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан опубликовал в социальных сетях пост после поединка Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». «Красные дьяволы» на своем поле отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.

«Мы вернулись к делу. «Олд Траффорд», приятно на тебя вернуться», - говорится в публикации французского игрока.

После 15 проведенных поединков подопечные Эрика тен Хага набрали 29 баллов и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» отстает от лидирующего лондонского «Арсенала» на 11 пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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